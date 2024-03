XALIMANEWS-D’après France 24, le patron des services de sécurité russes (FSB) a accusé mardi l’Ukraine et l’Occident d’avoir facilité l’attentat près de Moscou, revendiqué par le groupe État islamique, en fustigeant l' »implication directe » des services de renseignement de Kiev.

Selon le média français, la Russie persiste et signe qu’il y’a un lien entre Kiev et les auteurs présumés de l’attaque terroriste qui a fait 139 morts près de Moscou. Alexandre Bortnikov, patron des services de sécurité russes (FSB), a accusé, mardi 26 mars, l’Ukraine et l’Occident d’avoir facilité cet attentat revendiqué par le groupe État islamique.

Cependant, l’Ukraine a répété à plusieurs reprises qu’elle n’avait rien à avoir avec cette attaque terroriste, la plus meurtrière en vingt ans en Russie et la pire revendiquée par l’EI sur le sol européen.

« Nous pensons que l’action a été préparée à la fois par des islamistes radicaux eux-mêmes et, bien entendu, facilitée par les services secrets occidentaux et que les services secrets ukrainiens eux-mêmes sont directement impliqués », a déclaré Alexandre Bortnikov, cité par l’agence de presse Ria Novosti.