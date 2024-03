XALIMANEWS-Le président Russe Vladimir Poutine, se dirige vers un nouveau mandat. Les résultats de ce scrutin avec des chiffres officiels de record de participation, annoncent un plébiscite. Il a été réélu avec plus de 87% des voix, selon les premiers résultats officiels.

Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour six années supplémentaires ce dimanche 17 mars avec plus de 87% des voix, selon les premières estimations et les résultats d’un sondage d’un institut étatique, Vtsiom. Selon Le Figaro, les chiffres ont été publiés peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 19 heures, heure française dans l’enclave de Kaliningrad.

A l’issue d’un scrutin plus verrouillé que jamais en Russie, et de chiffres officiels de records de participation et de bulletins sur son nom, Vladimir Poutine s’apprête à entamer un cinquième terme à la tête de la Russie jusqu’en 2030.

Le scrutin planifié pour coïncider avec les 10 ans d’annexion de la Crimée, pourrait être un pebiscite pour le chef d’Etat russe.. Les résultats sont symboliques : à Belgorod, tout particulièrement bombardée ces derniers jours et surtout pendant les trois derniers jours du vote, Vladimir Poutine aurait récolté 96,45 % des voix, selon les derniers résultats transmis. Comme prévu, les chiffres sont tout aussi canoniques dans les territoires de l’Ukraine occupés depuis 2022 : 95 % dans la région de Donestk, 92 % dans celle de Zaporijjia.

Lundi soir, un concert devrait pourtant se tenir sur la place Rouge à Moscou, lieu où le président a l’habitude de remercier ses électeurs : des