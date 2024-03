Samuel Sarr vote Amadou Ba

XALIMANEWS- Samuel Sarr et son parti LSS (Parti Libéral Social Sénégalais) ont décidé d’apporter leur soutien à Amadou Ba. Dans un communiqué, ils indiquent que « malgré les manquements relevés par plusieurs candidats dans le processus électoral en violation du principe d’égalité des acteurs devant la Loi, les électeurs iront aux urnes le 24 Mars 2024 ». Poursuivant il ajoute dans que l’absence de certains ténors de l’opposition dans la compétition remet en cause la dimension inclusive du processus. « Par ailleurs, après avoir examiné les différents programmes des 19 candidats à l’élection présidentielle, nous sommes persuadés que le PSE demeure le plus pertinent pour l’émergence et le développement durable. Ce programme de développement économique et social, permettra à notre pays de préserver sa place dans le cercle des pays émergents. Au vu de tout cela, nous estimons que le soutien à Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakar, est un devoir pour la continuité, et la réconciliation nationale », lit-on.