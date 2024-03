Campagne : Amadou Ba égratigne Diomaye et Sonko

XALIMANEWS- La réponse de Amadou Ba aux attaques de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’a pas tardé. Lors d’un meeting à Tamba, il est revenu sur les promesses du candidat de la Coalition Diomaye President.

« Lorsque j’ai entendu certains candidats parler de monnaie locale, alors que nous devons aller à l’intégration. J’ai eu peur. Heureusement, ils ont changé, ils ont abandonné cette piste. C’est dire à l’inexpérience, à l’incompétence, ils associent le manque de sérieux. On ne joue pas avec un pays », a-t-il dit avant de poursuivre.

Selon Amadou Ba, le fait de promettre de changer de capitale qui est une chose assez compliquée, fait « que ces deux personnes commencent à devenir un danger pour le pays et c’est aux populations de régler ça le dimanche 24 en votant pour la sérénité, en votant pour l’expérience, en votant pour la poursuite du Pse ».