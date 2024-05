Santé- Le SAMU national en grève : 48h sans assistance et évacuation

XALIMANEWS: Pas d’assistance et d’évacuation d’urgence sur tout le territoire national depuis hier, jeudi 9 mai, par le Service d’assistance médicale et d’urgence (SAMU). Les travailleurs de l’établissement, membres du Sames et du Sutsas, exécutent une grève de 48h avec respect des urgences primaires pour dénoncer les conditions de travail qu’ils jugent difficiles. Ils ont aussi réclamé des arrières d’indemnités de primes Covid et le paiement des heures supplémentaires non encore établies par l’administration. Ces derniers l’ont fait savoir face à la presse, dans leurs locaux à l’hôpital Fann.