Monsieur le Ministre,

La délégation mixte des organisations syndicales regroupant les deux syndicats du crédit Mutuel du Sénégal et le collectif pour la défense des intérêts du CMS font suite aux différents courriers déjà échangés avec votre prédécesseur relativement à la situation de mauvaise gouvernance qui prévaut actuellement au Crédit Mutuel du Sénégal ainsi que la politique de casse orchestrée par un réseau de délinquants financiers aguerris.

Monsieur le Ministre,

Cela fait actuellement plus de deux ans que les partenaires sociaux du Crédit Mutuel du Sénégal se sont levés pour alerter sur les multiples violations perpétrées par Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop. Ces dénonciations avaient motivé la venue de la commission bancaire de l’UMOA au mois de juillet 2021.

Après plusieurs mois de travaux, les vérificateurs de la commission bancaire avaient produit un premier rapport détaillé prenant en compte les questions de gouvernance et de gestion soulevées par les lanceurs d’alerte que nous sommes. Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop avait alors décidé de confisquer le dit-rapport en dissimulant les recommandations formulées par la commission bancaire à toute la population du CMS, élues et techniciens confondus.

Pour une première fois dans l’histoire du CMS, un rapport de la commission bancaire destiné à l’institution et sensé faire l’objet de partage avec les services compétents pour la prise en charge des différentes recommandations a été gardé sous scellés par la seule volonté de Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop en complicité avec le PCA de l’Union des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal Monsieur Alpha NDAW.

Monsieur le Ministre, ?

La situation que nous vivons aujourd’hui au CMS est inédite à plus d’un titre :

1-NOMINATION ILLÉGALE DE MONSIEUR AMADOU JEAN-JACQUES DIOP PAR MBAYE DIONE

Monsieur le Ministre, nous tenons tout d’abord à attirer votre attention sur le fait que les statuts actuels du CMS validés en 2017 par le premier Administrateur Provisoire, Monsieur Mamadou Ndiaye stipulent en son article 42 que le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administrateur pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois après évaluation jugée satisfaisante.

Or, Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop n’a jusque-là fait preuve que d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée en violation des statuts précités pour assoir sa légalité au CMS.

Etant précisé que le CDI en question est validé par le dernier Administrateur Provisoire Monsieur Mbaye DIONE à son tour à la BIMAO, banque filiale du CMS, par Monsieur Amadou Jean Jacques DIOP.

Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop ne dispose à ce jour d’aucun mandat social délivré par le conseil d’administration en conformité avec nos statuts lui permettant d’occuper la fonction de Directeur Général du CMS.

Etant conscient de la violation manifeste des dispositions de l’article 42 querellé, Monsieur DIOP a décidé de procéder à la modification de nos textes pour les conformer à sa situation irrégulière.

Or, nos statuts ont un caractère d’ordre général et impersonnel et ne sauraient être modifiés aux fins d’adaptation à la situation irrégulière de Monsieur Diop.

2-AFFAIRE TERRAIN BIMAO ET CRÉDIT DE COMPLAISANCE DE 600 MILLIONS

Monsieur le Ministre, suite à l’appel d’offre faite par la BIMAO et portant sur la vente du terrain de 2ha 58 a 9ca objet du TF N°927/R, son Conseil d’Administration s’est réuni pour statuer sur les différentes offres d’achats reçues. Le CA, après dépouillement, a autorisé la vente du terrain querellé à la société X qui a précisé sur son offre qu’elle comptait faire une demande de crédit. Le CA a poursuivi en précisant que le site pourra être réattribué à toute personne présentant une meilleure offre et décidant de payer au comptant.

Une nouvelle offre qui est de loin plus alléchante que celle faite par la société attributaire a été reçue. Mais Monsieur Amadou J.J. DIOP ayant lui-même démarché la société attributaire et participé au CA de la BIMAO en sa qualité de représentant du CMS, par ailleurs actionnaire majoritaire, a usé de tous ses pouvoirs pour empêcher la réattribution du terrain malgré le retard accusé sur le paiement par la société initialement attributaire

Cette même société attributaire s’est vu accorder un crédit de 600 000 000 F CFA par le Crédit Mutuel du Sénégal en violation des règles les plus élémentaires encadrant l’octroi de crédit au niveau des institutions de base et ce, pour complément de paiement du terrain vendu par la BIMAO. Ce crédit octroyé dans de pareilles conditions par le CMS avec des dérogations autorisées par le DG laisse planer l’ombre du délit d’initié qui serait matériellement constitué dans cette affaire et impliquant Monsieur Amadou J.J. DIOP ;

De manière simple, l’opération se décline comme suit : la BIMAO (filiale du CSM) est vendeur du terrain, le CMS (actionnaire majoritaire de la BIMAO) assure le financement du client en mettant à sa disposition un montant de 825 000 000 F CFA viré dans le compte de l’office notarial Maitre Tamaro SEYDY. Etant rappelé tout de même que Monsieur Amadou Jean Jacques DIOP a été l’apporteur d’affaire dans le cadre de cette transaction.

3-SCANDALE DE 810.000.000 FCFA A LA CAISSE DU CMS DE TIVAOUNE

Le scandale de 810.000.000 FCFA met en cause des salariés souteneurs du DG et impliqués dans l’affaire des gages bijoux de la caisse de Malick Sy.

La mission d’inspection réalisée sur ce dossier a abouti à la production d’un rapport estimant le préjudice à 810.000.000 FCFA. Aucune poursuite judicaire sérieuse n’a été enclenchée dans cette affaire.

4- SCANDALE DE 540.000.000 FCFA GAGE BIJOU A LA CAISSE DU CMS DE MALICK SY

Ce scandale de plus de 500 millions ayant des ramifications insoupçonnées et largement relayé par la presse ces derniers jours est pendante devant la justice. Elle a déjà conduit à l’arrestation de salariés et mérite une attention particulière de la part de la tutelle ;

5- SCANDALE FONGIP PORTANT SUR PLUSIEURS MILLIARDS

Monsieur le ministre,

Le carnage financier noté dans la gestion des financements du FONGIP nous laisse sans voix.

Des déclarations concordantes de différents bénéficiaires mettent en évidence le détournement des crédits FONGIP par des dirigeants de l’institution à des fins personnelles.

En effet l’enveloppe allouée par le FONGIP a été dépassé de plusieurs milliards du fait de ces pratiques et la mission d’inspection déclenchée depuis plusieurs mois tarde à produire ses conclusions.

6- SCANDALE CREDIT ILLÉGAL DE 4.600.000.000 FCFA

Monsieur le Ministre,

Suivant demande de financement en date du 09 aout 2023, Monsieur Ricard CAMP a sollicité auprès de la caisse de Ouakam un crédit d’un montant de 4 600 000 000 F CFA dans le cadre d’un projet immobilier.

Le

Le mercredi 23 aout 2023, le dossier nous a été présenté à différents comités de crédit des caisses du CMS, l’objectif étant de repartir le montant du financement à travers un crédit consortial.

Monsieur le ministre, ce projet de financement est problématique à plus d’un titre :

• Le ration de couverture des caisses ne leur permet pas de supporter un tel crédit ;

• Le risque pris sur une seule signature nous interdit un tel financement ;

• L’interdiction par la DRS/SFD du crédit consortial matérialisée par lettre du Directeur Général de l’UCCMS ;

•les conditions d’octroi inédites du crédit violant toutes les procédures en vigueur ;

•L’absence totale de visibilité et sur la société demanderesse et sur son activité.

Ce crédit mis en attente pour le moment par les dirigeants du CMS montre à dessein le niveau de dilapidation des ressources de l’institution dénoncé par les syndicalistes

7- ACQUISITION DE 132 VÉHICULES SANS APPEL D’OFFRE ET INVESTISSEMENTS INOPPORTUNS

En sus de toutes ces violations déjà dénoncées à travers nos précédents courriers, Monsieur Amadou J.J. DIOP s’adonne aujourd’hui à une course effrénée vers des investissements de tous types. La validation de l’acquisition de 132 véhicules avec un lot d’une cinquantaine de voitures de luxes dernièrement réceptionnées depuis les Emirats Arabes Unis (Dubaï) dont quatre pour le seul Monsieur Diop en constitue un exemple patent.

L’achat non motivé du terrain de CDRMM à 750 Millions, terrain déjà attribué au CMS dans le cadre un précédent dossier de crédit pour un montant de 350 millions.

L’appel d’offre lancé le 04 mai 2022 pour le renouvellement du parc informatique du CMS avec des lots de plus de mille ordinateurs, tablettes et vidéoprojecteurs laisse également à penser que le CMS a abandonné son cœur de métiers sur les activités d’épargne et de crédits pour se transformer en une grande entreprise commerciale de ventes et d’achats de matériels divers.

8- RECRUTEMENTS POLITIQUES

Monsieur le Ministre, ce point se passe de tout commentaire. Monsieur DIOP a tout simplement effacé la mémoire de cette boite en procédant au recrutement de ses amis et parents. Ce qui a influé négativement sur les résultats de l’Institution avec un portefeuille à risque qui est passé de 7 milliards (au moment de son contrat illégal) à plus de 31 milliards en octobre 2022.

Etant précisé que certaines de ces nouvelles recrues sont épinglées par des rapports produits par l’Etat du Sénégal pour faux et usage de faux en écritures comptables et autres délits (AFFAIRE PAMECAS ACTUEL DFC DU CMS).

9- SCANDALE DU NEVEU DU DG A LA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX

Dans cette affaire, le neveu du Directeur Général recruté dès l’arrivée de ce dernier à la tête de l’institution a été l’auteur de plusieurs fraudes. Ces détournements portants sur plusieurs millions ont été occasionnés par le biais des cartes carburant gérées au niveau de la Direction des Moyens Généraux du CMS. La mission d’inspection réalisée sur cette affaire a abouti au licenciement du concerné par ailleurs neveu du DG. Toutefois compte tenu du conflit d’intérêt observé dans ce dossier car impliquant un parent proche du Directeur Général nous avons de sérieuse réserve sur l’aboutissement de la procédure judicaire enclenchée.

Toujours convient-il de préciser que la dénonciation des recrutements de complaisance impliquant des parents du DG a causé le licenciement abusif de Monsieur Boubacar Sakho Secrétaire Général du Syndicat Démocratique des Employés du CMS.

10- ENTRAVE À LA LIBERTÉ SYNDICALE

Devant son incapacité de produire des réponses documentées pour faire face aux allégations des syndicalistes que nous sommes, Monsieur Amadou J.J. DIOP n’hésite pas à piétiner les droits fondamentaux consacrés par la constitution sur la liberté syndicale. Les affections arbitraires, la rétention des primes et les tentatives de licenciements sont les seuls arguments brandis par Monsieur Diop pour faire taire les dénonciations des syndicalistes.

Monsieur le Ministre,

Le Crédit Mutuel du Sénégal compte plus d’un million trois cent mille (1.300.000) sociétaires-clients avec mille deux (1.200) salariés. Les intérêts des sénégalais qui continuent de faire confiance au CMS doivent être sauvegardés avant que l’irréparable ne se produise. La démotivation notée au sein du personnel a atteint aujourd’hui un niveau sans précédent entrainant ainsi une importante dégradation des agrégats de l’institution avec un portefeuille à risque qui a franchi la barre des 30 milliards.

Monsieur le Ministre,

Vous avez l’obligation de préserver les dépôts des sénégalais et nos emplois.

Pour la Délégation Mixte Pour la Délégation Mixte

Ampliations :• Présidence de la république ;• Gouverneur BCEAO ;• Commission Bancaire de l’UMOA ;• OFNAC ;• DRS-SFD ;• Direction du Secteur Financier et de la compétitivité ;• Assemblée Nationale.

PJ :• Dossier des différents scandales ;