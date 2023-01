« C’est de la lâcheté que de sortir avec la fille de son ami » Pour l’avocat général, « l’accusé est une personnalité sinistre et lugubre, un meurtrier doublé d’un lâche car c’est faire preuve de lâcheté que de sortir avec la fille de son ami ». « La thèse du viol a été écartée par le certificat de genre de mort mais le meurtre est établi car il a abandonné la victime en brousse après lui avoir porté des coups », a-t-il ajouté. Seydou Abdoulaye Niang est présenté comme un récidiviste. Après son forfait au Sénégal, il est allé en Gambie où il a tenté de violer une fille. A la barre, il a déclaré que c’est une prostituée qui avait pris ses 60 000 FCFA et qu’il l’a déshabillée pour cela. Il est revenu au Sénégal après avoir purgé une peine d’un an et deux mois de prison. La Chambre criminelle de Mbour l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour le délit de meurtre. Aboubakry KANE 26 janvier 2023

