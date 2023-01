Initiatrice du sommet qui regroupe une vingtaine de chefs d’Etat et de et des acteurs du secteur financier et agricole entre autres, la BAD via son président renseigne que la technologie seule ne suffisait pas. Il faut des infrastructures routières, des politiques favorables et des financements pour rendre l’agriculture attractive pour les jeunes. C’est pourquoi il demande qu’on aux décideurs de soutenir les petits exploitants agricoles. Parce que l’Agriculture doit devenir le nouveau pétrole de l’Afrique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy