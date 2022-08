Un million, c’est le nombre de personnes déplacées par la sécheresse historique qui frappe la Somalie. Plongeant ce pays de la corne de l’Afrique dans la famine. Plus de 700 000 personnes ont trouvé refuge à l’intérieur du pays alors qu’environ 300 000 autres ont décidé de fuir à l’étranger. Des chiffres publiés jeudi par l’Agence des nations unies pour les réfugiés et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces organismes tirent déjà la sonnette d’alarme : il n’y a littéralement plus d’eau ni de nourriture dans leurs villages. Il est urgent d’augmenter le financement de l’aide avant qu’il ne soit trop tard. » Les prévisions inquiètent. Une cinquième saison de pluie ratée pourrait entrainer le déplacement de plusieurs autres familles. Le nombre de personnes confrontées à des niveaux de faim accrus en Somalie devrait passer de quelque cinq millions à plus de sept millions dans les mois à venir, aggravé par le changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine, a déclaré le HCR. Outre la Somalie, l’Éthiopie et le Kenya, sont aussi en proie à la pire sécheresse depuis plus de 40 ans, après quatre saisons des pluies ratées qui ont décimé les cultures et le bétail.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy