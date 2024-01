Le peuple a abandonné son défenseur

La jeunesse a échangé la lutte contre une chanson insipide pour son idole .

L’opposition a trahi son chef …

Ousmane Sonko, l’opposant radical parti favori pour les jougs électorales de février 2024, a vu son dossier de candidature bloqué par le régime du dictateur Macky Sall. Point de surprise Je l’avais dit et écrit partout.

Quel sera l’avenir politique de l’homme ?

L’OS sera t’il facile à digérer ?

Macky Sall et ses alliés savent – ils que la participation de Sonko aux élections présidentielles entérinerait leur décadence et les éloignerait totalement des sphères du pouvoirs ?

Voilà une série de questions parmi tant d’autres qui mérite d’être posées.

En réalité on a pas besoin d’être chroniqueur attiré, analphabète de surcroît, « guissaner Kat politique » comme on en compte de plus en plus sur tous les plateaux digitaux de tv qui polluent l’’espace médiatique. Avec en face d’eux des journalistes à la formation douteuse de très faible niveau intellectuel comme leur boss, propriétaire de la plateforme où ils officient À ce beau monde, s’ajoutent des invités parfois des enseignants, loin de la trempe d’un Dame Mbodj ou d’un clédor séne,, connus et réputés pour leur pertinence et la simplicité de leurs analyses pointues et simples à diriger. By the way good job guys!

Contrairement à ces deux patriotes rompus à la tâche l’attitude de cet enseignant pédant se prenant pour un analyste politique, qui se trompe le plus souvent dans ses envolées laborieuses stériles, a attiré mon attention. Monsieur se reconnaîtra sans nul doute dans mes allusions. Il doit arrêter ses acrobaties mensongères parfois avec des scénarios invraisemblables, indignes d’un intellectuel.

Par ailleurs et pour revenir à ce monstre insensible, exempt de tout humanisme, sans cœur ni sang froid, si ce n’est d’assassiner froidement ses compatriotes sénégalais qui essayeraient de lui porter la contradiction dans sa gestion nébuleuse des affaires de la cité. Macky Sall est simplement sadique.

En effet, s’appuyant sur le levier judiciaire avec la complicité d’une pauvre gamine de moins de vingt ans, adepte de la prostitution clandestine, puis d’un ministron de la cour royale, sa majesté a finalement réussi sa mission d’écarter définitivement son ennemi juré de la compétition électorale qui est déjà truquée et certainement gagnée par le candidat du régime, si rien n’est fait .

Cette élection à l’allure de sélection est partie pour être un hold up électoral où les vrais candidats présidentiables sont déjà écartés d’office pour laisser la place à des comploteurs choisis par le Macky.

Rien à espérer au soir du 25 février si on laisse le régime dans cette logique de confiscation du pouvoir par la force et la volonté d’un individu impopulaire, mais aussi de plus en plus détesté par ses compatriotes.

Bravo Ousmane le jambaar !

Bravo Ousmane le courageux !

Vous avez tiré votre épingle du jeu !

Ton peuple pour lequel tu as sacrifié ta vie t’a abandonné dans les bras du monstre. Dieu seul sait ce qu’ils feront de toi ?

Un simple citoyen esseulé ne peut tenir tête devant un système bien accroché et soutenu par le diable occidental qui protège ses intérêts.

Demain, c’est un autre jour et les traîtres d’aujourd’hui seront jugés et punis devant l’histoire.

Proud of you cher compatriote, les africains du monde entier saluent votre engagement et votre dévouement patriotique face à un traître insignifiant et dont les jours comme citoyen libre sont comptés.

Vivement que les portes de Rebeus ou de Cap manuel s’ouvrent incessamment pour ces milliers de détenus politiques et qu’elles se referment à jamais derrière cette encombrante famille Sall et ses partisans nuisibles pour la future société à bâtir sans cette race de voleurs et de larbins .

Madere fall

USA