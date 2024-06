Soudan : le chef de l’ONU « condamne fermement » une attaque meurtrière de paramilitaires

XALIMANEWS-Au Soudan, une meurtrière a été menée par un groupe paramilitaire contre un village au Soudan, ayant fait plus de 100 morts. Cet acte ignoble a été condamné par le secrétaire général de l’ONU.

Selon France 24 qui cite son porte parole, Antonio Guterres, a fermement condamné jeudi l’attaque menée par un groupe paramilitaire contre un village au Soudan, ayant fait plus de 100 morts. Cette tragédie survient alors que le pays est déchiré depuis plus d’un an par une guerre sanglante opposant l’armée régulière à ses anciens alliés paramilitaires.

« Le secrétaire général condamne fermement l’attaque qui aurait été menée par les Forces de soutien rapide [FSR] contre le village de Wad al-Noura, dans l’État d’al-Jazira, qui aurait fait plus de 100 morts », a déclaré Stéphane Dujarric, appelant les parties au conflit à s’abstenir de toute attaque contre les civils.