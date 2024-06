Football-Éliminatoires Mondial 2026 Zone Afrique : le point dans les poules A, B et C et G et I après les matchs de jeudi, les résultats et les buteurs

À l’occasion de la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique,dans la poule G l’Algérie s’est inclinée à domicile face à la Guinée (1-2), tandis que l’Égypte a assuré l’essentiel contre le Burkina Faso (2-1) pour le compte de la poule A. Dans la poule C, le Bénin a triomphé du Rwanda (1-0), alors que le Sénégal a été tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1) pour le compte de la poule B. Dans la poule I le Ghana a décroché sa première victoire en renversant le Mali (2-1).

Les éliminatoires de la zone Afrique se poursuivent avec en ligne de mire une qualification pour le Mondial 2026 organisé conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Mercredi, l’Algérie affrontait la Guinée au stade Nelson Mandela de Baraki pour le compte de la poule A. Avec deux victoires contre la Somalie et le Mozambique à l’automne dernier, la sélection algérienne, en pleine transition sous la direction de Vladimir Petkovic, espérait continuer sur sa lancée. En face, le Syli National, dirigé par Kaba Diawara, venait avec un bilan mitigé, incluant une défaite surprise contre le Botswana en novembre. Cependant, fort de son parcours lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée cherchait à relancer sa campagne de qualification. Sous les yeux de Karim Benzema, en vacances en Algérie, les Fennecs ont poussé sans succès, battus pas le Sily National(2-1). Cette défaite à domicile fait reculer l’Algérie par rapport à la Guinée.

Dans les autres rencontres de la soirée, dans la poule I le Ghana affrontait le Mali à Bamako. Les Black Stars, dirigés par Otto Addo, ont eu du mal à se reprendre après leur élimination prématurée de la précédente CAN. Après avoir concédé un but à Doumbia, les Ghanéens ont renversé la situation en deuxième période grâce à Nuamah et Ayew, remportant le match 2-1. Ce résultat place le Ghana en deuxième position, reléguant le Mali au troisième rang, et profite également aux Comores, toujours en tête du groupe I. Dans la poule B, Le Sénégal qui était leader avant cette 3e journée, a été tenu en échec par la République démocratique du Congo. Bien que Sarr ait ouvert le score, les Léopards ont égalisé par Mayele en fin de match (1-1). Avec ce nul, les Lions perdent la première place au profit du Soudan victorieux en déplacement de la Mauritanie (2-0)

Au Caire dans le cadre de la poule A, l’Égypte a reçu le Burkina Faso. Invaincus depuis le début des éliminatoires, les Pharaons ont rapidement pris l’avantage grâce à un doublé de Trézéguet. Malgré une réduction de l’écart par Traoré, l’équipe égyptienne a remporté son troisième match consécutif (2-1), consolidant sa position en tête de la poule.. Le Burkina Faso, troisième, reste sous la menace de la Sierra Leone, qui compte le même nombre de points. Enfin pour le compte de la poule C, le Bénin a battu le Rwanda (1-0) grâce à un but de son jeune prodige, Dodo, rejoignant ainsi les Amavubi au classement du groupe C en attendant la confrontation entre l’Afrique du Sud et le Nigéria, prévue vendredi.

Résultats matchs jeudi :

Algérie 1-2 Guinée : Benrahma (51e) / Sylla (50e), Camara (63e)

Mali 1-2 Ghana : Doumbia (45e+1) / Nuamah (58e), Ayew (90e+4)

Égypte 2-1 Burkina Faso : Trézéguet (4e, 8e) / Traoré (57e)

Sénégal 1-1 RD Congo : Sarr (45e+1) / Mayele (85e)

Bénin 1-0 Rwanda : Dodo (37e)