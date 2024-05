Sports Électroniques-Confédération Africaine des Sports Électroniques : El Hadj Mansour Jacques Sagna « Lordalaji Man », nommé vice président délégué de la CASE

XALIMANEWS-La Confédération Africaine des Sports Électroniques (CASE) a annoncé la nomination de Monsieur El Hadj Mansour Jacques Sagna comme son vice-président président délégué général.

« La Case est ravie de vous annoncer la nomination de El H Mansour J. Sagna, également connu sous le nom de Lordalajiman, en tant que Vice-président Délégué de la CASE (Confédération Africaine des Sports Électroniques). Cette décision a été officialisée lors de l’Assemblée Générale exceptionnelle du 5 février 2024, suite à des délibérations unanimes de l’assemblée Confédérale de la CASE. » Peut on lire.

Rappelons que Monsieur Sagna a aussi rejoint la (BMC), Commission Marketing et communication de la Global Sport Federation, organisation regroupant plus de 130 pays et partenaires.