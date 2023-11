XALIMANEWS-La Maison des Nations Unies (MNU), érigée sur une étendue de 13 hectares, regroupe les 34 agences des Nations Unies présentes au Sénégal, grâce à la conception, au financement et à la construction du projet par Envol Immobilier SA. L’objectif principal est d’instaurer la vision « One UN » au Sénégal, favorisant une collaboration efficace, une gestion optimale des ressources, tout en réduisant les charges locatives et de gestion des agences onusiennes.

L’infrastructure est stratégiquement organisée en quatre secteurs essentiels au fonctionnement des agences : Tertiaire, Public, Officiel et Services logistiques et supports. Comptant 1 800 postes de travail, la MNU comprend des espaces variés tels que des salles de réunion, des crèches, un amphithéâtre de 500 places, et des services logistiques.

L’ensemble architectural, composé de 7 ailes disposées en hélice autour de l’amphithéâtre central, intègre des mesures de sécurité telles que des postes de garde périphériques et une enceinte sécurisée avec une double clôture. De plus, la MNU possède des installations spécifiques comme une aire de livraison et de déchargement.

ADVERTISEMENT

Le bâtiment répond aux normes les plus élevées, accueillant jusqu’à 3000 employés des Nations Unies et plus de 2 000 officiels et visiteurs. Toutes les salles de réunion sont équipées d’un système de traitement d’air, réduisant les risques de contamination.

S’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement, la MNU intègre des pratiques éco-responsables telles que la faible consommation d’énergie, l’utilisation de l’énergie solaire, le traitement des eaux de pluie et des eaux usées, la création d’espaces verts avec plus de 100 espèces végétales, et une approche durable des matériaux de construction. L’accent est également mis sur le traitement acoustique, assurant un environnement sonore optimal, et la réduction significative des émissions de CO2.

En matière de sécurité et de secours, la MNU est équipée de moyens tels que des bouches d’incendie, des réservoirs d’eau, des colonnes sèches, un désenfumage mécanique et naturel, des groupes électrogènes, ainsi que des éclairages de sécurité, garantissant un environnement sûr et préparé aux situations d’urgence.