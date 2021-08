Elle a décroché son sésame au second tour. Mais, elle a failli manquer à l’appel des candidats, le samedi, jour du démarrage des épreuves du second groupe. Car, jusqu’à qu’aux environs de 1 h du matin, la veille, elle était sous assistance médicale à l’hôpital régional de Tambacounda pour pouvoir accoucher. Une fois le travail réussi, Woudé n’avait de soucis que pour son examen. Son joli garçon bien enveloppé dans ses frêles bras, Elle demanda à retourner à Koussanar pour pouvoir subir le lendemain à 7h 30mn, les épreuves du second groupe. Elle s’est présentée contre toute attente au centre. Elle subit toutes les épreuves et réussit son bac. ” Aujourd’hui, je suis toute comblée “, sert-elle.

