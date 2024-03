Thiadiaye : Un blessé grave, 7 véhicules caillassés à la suite violents heurts entre «BBY» et «Diomaye Président»

XALIMANEWS- Un jeune grièvement blessé, sept véhicules caillassés. C’est le bilan de violents affrontements survenus dans la commune de Thiadiaye, dans le département de Mbour, entre des militants de la coalition présidentielle Benno Book Yakaar (BBY) et la coalition Diomaye Président, selon Seneweb.

Nos confrères citent, notamment, le président du mouvement «MASSE», Babacar Pascal Dione dont le véhicule a également été caillassé et qui a dénoncé, lors d’un point de presse, «la violence exercée par la coalition Benno Book Yakaar sur (leurs) jeunes».

«Suite à la stratégie très réussie du porte à porte et après l’effet dévastateur de deux caravanes organisées par la coalition Diomaye Président dans la commune de Thiadiaye, ceux qui ont peur de la défaite, notamment la coalition Benno Book Yakaar (BBY) dirigée par le ministre des Forces armées, ont attaqué le convoi de la coalition Diomaye Président, en blessant l’un de ses jeunes et en caillassant 7 véhicules dont le mien », raconte Dione qui regrette et affirme que «la violence est l’arme des faibles».