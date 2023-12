Selon les informations de L’Observateur, El H. K. et M. Daffé, qui enseignent dans un Daara à Tivaouane Peulh, sont accusés d’avoir agressé sexuellement leur élève à tour de rôle. La jeune fille, ne supportant plus les agressions, s’enfuit et raconte les faits à son oncle, soulignant qu’elle avait cédé sous la menace d’une arme blanche à deux reprises, provoquant des saignements abondants et des maux de ventre intenses.

