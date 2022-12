Les habitants de la cité réligieuse de la région de Diourbel, ne demandent aux forces de l’ordre, qu’à bien gérer la sécurité de leur fief. La décision de Serigne Mountakha Mbacké de dissoudre les polices réligieuses, est bien acceuillie par les habitants de Touba. Pour les résidents de cette localité chère au fondateur du Mouridisme, la décision du patriarche vient à son heure. « On a toujours noté des problèmes entre polices religieuses et les populations « , réagit un habitant. « Les policiers et les gendarmes doivent relever le defi », clame un autre riverain, après que le Khalife les a mis à l’épreuve. « Avec cette mesure, le Khalife va très loin. Touba est confronté à une insecurité grandissante et si ca continue, on vers le chaos. », renchérit un autre habitant. Une dame de réagir, » Nous saluons cette decision de Serigne Mountakha Mbacké, qui n’est pas à discuter. Les Forces de l’ordre doivent rediubler d’effort, surtout que Touba est une zone spéciale. La population doit veiller aux interdits du Cheikh. Depuis quelques temps, on note beaucoup de cas d’agressions, de cambriolages, d’attaques à mains armées. » Pour la plupart des habitants de la ville sainte, la sécurité doit revenir et la décision du Khalife est bien venue à son heure.

