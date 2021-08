« Tout le monde veut une vie heureuse et un esprit paisible, mais nous devons assurer la tranquillité d’esprit grâce à notre propre pratique » Le Dalaï Lama ( sur Google)

Je vous présente ces images de deux anciens présidents africains.

Sur une photo nous avons Nelson MANDELA, ancien président de l’Afrique du Sud qui a séjourné 27 années en prison avant d’accéder au pouvoir pour faire 5 années de présidence.

Sur l’autre nous avons Blaise Compaoré ancien Président du Burkina Faso. Il a fait 27 années de Présidence et n’a jamais fait la Prison. Bien que ces deux personnages ne puissent être comparables sur le plan du mérite et de l’histoire cependant d’importantes leçons peuvent être tirées de leurs vécus.

Sur leurs parcours, celui du Président COMPAORÉ, semble avoir été le plus reposant et le plus doux. Pourtant si aujourd’hui nous devions choisir à qui ressembler à la fin de notre vie, nous choisirions presque tous le Président Nelson MANDELA.

Paradoxalement, nous voulons tous être comme le Président MANDELA mais personne ne veut endurer le supplice de la prison, même pour la bonne cause. Certains d’entre nous voudraient avoir les années au pouvoir du Président COMPAORÉ et la fin honorable du Président MANDELA. Ce qui est possible mais dur à réaliser en Afrique. Car on a tendance à croire que le pouvoir fait perdre à l’homme africain la notion du temps et le sens de l’humanité.

Je ne connais pas l’état d’esprit actuel du Président Blaise COMPAORÉ mais j’ai comme l’impression que le Président MANDELA à ses fins était plus libre car il est mort chez lui, sur sa terre.

Le terrain de la vie est parfois complexe et surprenant au crépuscule de l’existence de l’être. Si nous prenons l’exemple d’un simple mécanicien du Burkina, à l’époque, il pouvait envier le président COMPAORÉ durant ses années au pouvoir. Ce même mécanicien est aujourd’hui au Burkina Faso dans son pays sans une richesse qui attire l’attention mais vit avec un sommeil léger dans son pays natal, avec ses compatriotes, pendant que celui qui roulait en escorte blindée est isolé hors de son pays. ( une belle leçon de la vie).

La vraie richesse d’un être humain réside dans la douceur de son sommeil et dans une fin paisible de sa vie.

‘’Yallah nagnou borom bi may moudiou bou raféte’’.