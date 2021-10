Selon L’AS, c’est le président du Groupe parlementaire Libéral et Démocratie, Cheikh Mbacké Dolly, qui a évoqué l’affaire. Le député, parmi les plus assidus et les plus ponctuels des parlementaires , voulait savoir les tenants et les aboutissants, ce que l’Assemblée nationale compte faire, mais aussi et surtout si la représentation parlementaire a été saisie à cet effet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy