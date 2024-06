Traitement de gaz : Le navire de production, de stockage et de déchargement a amarré à 40 km des côtes entre la Mauritanie et le Sénégal

XALIMANEWS: (LeSoleil) L’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), est arrivé à son emplacement définitif, au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.

Le navire est un composant clé du développement du GNL de la phase 1 du Grand Tortue Ahmeyim (Gta). « Après l’achèvement de sa construction au chantier naval Cosco Qidong Shipyard (Chine), le navire a parcouru plus de 12 000 miles nautiques jusqu’au site GTA » , informe Bp.

La phase 1 du projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, pendant plus de 20 ans. Il s’agit du premier développement gazier dans ce nouveau bassin au large des côtes sénégalo-mauritaniennes. Avec des puits situés à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 2 850 m, la phase 1 du projet GTA dispose de l’infrastructure sous-marine la plus profonde d’Afrique, précise Bp.

Le FPSO accueillera jusqu’à 140 personnes en fonctionnement normal. D’une superficie équivalente à deux terrains de football et d’une hauteur de 10 étages, le FPSO est constitué de plus de 81 000 tonnes d’acier, de 37 000 m de bobines de tuyaux et de 1,52 million de mètres de câbles. Il a également fait l’objet de plus de 330 000 inspections.