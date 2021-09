Le Khalif général des mourides a réceptionné hier les premiers ouvrages de l’université Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, entamé le 06 mai 2019 pour une durée de 24 mois. L’entreprise Touba Matériaux de Abdou Lahat Ka a livré le premier lot construit en un temps record. Accompagné du pool des scientifiques, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a reçu, des mains du pdg de Touba Matériaux, les clés de 5 sur les 9 bâtiments constituant l’administration, la bibliothèque, l’amphithéâtre de 1500 places, le Madjalis et la zone Ufr langues islamiques et arabes. Les cours pourront démarrer dès la prochaine rentrée. Passé cette étape, Serigne Mountakha a fait escale au niveau des bâtiments que les opérateurs mourides ont en charge la construction. Occasion saisie par le patron de Gcbm pour réclamer de l’Etat, l’octroi de grands chantiers. » le marabout a choisi de nous impliquer dans ce grand projet. Nous heureux de nous retrouver devant lui pour lui présenter ces ouvrages en cours d’exécution. Ils nous ont coûté six milliards de F cfa. Cela signifie aujourd’hui nous pouvons ensemble soulever des montagnes. Nous l’avons fait pour Serigne Touba sans retour d’investissement, alors, il nous faut donc rappeler que, si l’on nous confie des chantiers de 20 milliards dans ce pays, nous pouvons facilement les réaliser » a déclaré Serigne Mboup. Le khalif a bouclé sa visite par la réception de la mosquée de l’université et du centre de santé construite entièrement par Serigne Cheikh Akim Mbacké Bassirou, un de ses neveux. Les ouvrages et le réfectoire en cours de réalisation ont coûté plus de 500 millions de F cfa. Serigne Issakha Mbacké, frère cadet du Khalif général et son porte-parole du jour, a magnifié cet acte, qui, selon lui reste une fierté de toute la famille de Serigne Bassirou Mbacké. Relate l’observateur

