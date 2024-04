Visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Guinée Bissau

XALIMANEWS- Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu, ce mardi 30 avril 2024, en Guinée Bissau, pour une visite de travail et d’amitié, informe une note de la Présidence.

Elle précise, notamment, que ce déplacement fait suite aux premiers voyages du Chef de l’Etat en Mauritanie et en Gambie et s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socioculturel entre le Sénégal et ses voisins.

Il traduit, par ailleurs, la place de choix qu’occupe l’axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du Président Bassirou Diomaye FAYE, a ajouté la note.