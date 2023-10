Dans un océan de voix politiques, MBAD se distingue par sa clarté, son intégrité et sa vision. Ce n’est pas un homme qui aspire à être président pour être président ; c’est un homme qui aspire à être président pour faire du Sénégal un meilleur pays. C’est cette authenticité qui fait de lui non seulement le choix évident pour les élections présidentielles de 2024 mais aussi le choix logique pour tous ceux qui croient en un Sénégal meilleur et plus juste.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy