Youga Sow quitte définitivement la SOCOCIM

XALIMANEWS: La Sococim change de président Directeur Général. En effet, selon des sources dignes de foi, Youga Sow porté à ce poste depuis 2018, quitte sa fonction de président directeur général de la plus grande entreprise de cimenterie d’Afrique de l’Ouest.

Il faut noter le désormais ex PDG de Sococim a rejoint le groupe cimentier VICAT en 2002 et occupait le poste Directeur Général depuis 2012. M. Sow est ingénieur géologue formé à l’Institut des Sciences de la Terre de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et est titulaire d’un MBA en Management stratégique obtenu à l’Institut Africain de Management de Dakar.

avec Sud Quotidien