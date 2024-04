Adieu cher cousin,Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajihuun (par Dr Massamba GUÉYE LBA)

Cher Mahammad Boune Abdallah Dionne, le 22 septembre 1959, Gossas te voyait venir au monde pour l’irradier de ta vie, de ton espoir et de ton ardeur. Ta mort, ce 5 avril 2024 à Paris laisse un vide incommensurable dans nos cœurs meurtris de frères, soeurs, cousin.es et concitoyen.nes. Le peuple chante et pleure l’homme d’État sénégalais, par ta brillante carrière qui te mena au poste de Premier ministre du 6 juillet 2014 au 14 mai 2019, mais moi je parle surtout de l’homme affable, intelligent, modeste, loyal et respectueux de ses ainés et cadets, que j’ai pratiqué. Mon cher cousin, tu as servi ton pays avec engagement et ton dernier souffle est resté sur le champ de bataille électoral comme un preux guerrier au service de l’épanouissement de son peuple.



Tu ne passais jamais par mon prénom pour me parler mais tu disais toujours « cousin », comme pour me rappeler ton attachement à notre parenté et à cette famille à qui tu as tout donné. Je me rappellerai toujours tes coups de fils nocturnes pour ceci ou cela, toujours soucieux d’avoir l’avis juste, le mot juste, la parfaite expression, avec cet éclat de rire qui clôturait tous tes appels sur ton fameux « Merci cousin ! ». Tu me faisais totalement confiance et j’espère l’avoir mérité. Tu étais un talent généreux mais je préfère retenir ce témoignage que ton, notre grand frère et ainé, Lat, que tu as toujours considéré comme un père, me fit, un après-midi, devant sa maison aux Parcelles Assainies, me disant que même au plus haut de tes fonctions de Premier Ministre, tu n’avais jamais manqué à ton devoir de visite de jeune frère chez lui. Je suis certes éploré mais surtout fier de toi cher cousin !



Tu as vécu utile cher cousin ! Tu me rends certainement plus fier que triste car la dernière fois que tu me parlas, c’était dans la bonne humeur et tu évoquais ton état de santé avec confiance et respect du décret divin. Cher regretté Mahammad Boune Abdallah Dionne, tu as été élevé avec les valeurs positives du Sénégal, à l’ombre de Serigne Bassirou Mbacké et de sa famille. Tu as vécu par, pour et avec. Ton dévouement de musulman mouride était sans faille ni tricherie. Qu’Allah te le rétribue par le meilleur des Paradis sur la lumière du Prophète Mohammad ton homonyme ( PSL). Tu me manques mais Alhamdulilah, Allah le MISÉRICORDIEUX m’isole de toute solitude. De Lui nous venons et à Lui nous retournons. Repose en paix mon cher cousin, « sa jaan wàcc na ! Mbaar a wàcc ! ». Amiin »

Ton cousin éploré,

Dr Massamba GUÉYE LBA