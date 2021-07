Xalimanews- L’actuel roi des arènes a répondu à son plus redoutable adversaire. Balla Gaye 2 tombeur de Modou lo à deux reprises dit ne pas reconnaitre Modou Lo comme son roi. Pis le lion de Guédiawaye a déclaré récemment que le titre du »Roi des arènes » n’a plus de valeur. La réponse de Modou Lo ne s’est pas fait attendre » C’est lorsqu’il a perdu la couronne qu’il s’en est rendu compte, c’est parcequ’il ne le detient plus qu’il tient de tels propos » et d’ajouter » pour nous qui le détenons ça a de la valeur » une réponse du berger à la bergère.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy