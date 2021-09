Le leader du mouvement » FRAPP FRANCE DEGAGE » Guy Maruis Sagna était l’invité de l’émission » ENTRE DEUX » de Babacar Dione et Momar Diongue, de la 2Stv, ce mercredi 29 septembre 2021. Il est cependant, revenu sur l’affaire de Trafic de passeports diplomatiques incriminant ses frères activistes Kilifeu et Simon: » Si on se refait aux images, on peut dire qu’il y a problème. Ce qu’on a vu n’est pas ce que Y EN A MARRE a toujours prôné. A cela je magnifie la conférence de presse qu’avaient tenus les autres membres du mouvement pour faire comprendre aux sénégalais que le mouvement ne soutenait une telle acte. C’est une première au Sénégal. Et on aimerait que nos gouvernants fassent pareil avec tous les escandales qu’on entend dans les structures qu’ils dirigent ».

