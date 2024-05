Afrique-Cameroun : un attentat dans un bar de Bamenda fait 2 morts et une quarantaine de blessés

XALIMANEWS-Au Cameroun, un attentat a fait deux morts et environ 39 blessés à Bamenda, la capitale de la région anglophone du Nord-Ouest. Samedi soir, rapporte RFI.

D’après le média français deux bombes ont explosé dans un bar très fréquenté par la population. L’attaque n’a pas encore été revendiquée. Il était environ 20 heures et de nombreux clients étaient attablés lorsque deux engins explosèrent dans un bar situé en face d’une maternité, à seulement 100 mètres d’une base de la gendarmerie.

« J’ai alors réalisé que je saignais de la jambe, de la hanche et du ventre. Je suis allé à l’hôpital. Ils m’ont pris en charge dans la nuit et je suis rentré chez moi. Je suis revenu ce matin pour un contrôle. Mais j’ai des problèmes d’oreilles à cause de l’explosion », raconte l’un des blessés dans ses propos relayés par Radio France internationale.

Un autre homme qui a pu s’en sortir d’apporter son temoignage : « On était en train de boire un verre. Soudain, on a entendu une explosion. Un grand boum ! À ce moment-là, c’était le chaos. Ça a explosé derrière moi, donc je ne sais pas ce qui s’est passé. C’est seulement après coup que j’ai réalisé qu’il y avait eu une bombe. » Selon toujours RFI, onze personnes blessées étaient encore hospitalisées dimanche. Capo Daniel, l’ex-leader indépendantiste en exil, qui appelle désormais à déposer les armes et à engager des négociations avec le gouvernement, a condamné cette attaque.