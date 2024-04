Afrique-Mali : le dialogue inter-Maliens s’ouvre dans la contestation

XALIMANEWS-Le dialogue inter-Maliens voulu par les autorités de transition commence officiellement ce samedi, rapporte RFI.

Selon le média français, les discussions commencent à l’échelle communale. Ensuite, d’ici la fin du mois, les phases régionales puis nationale vont suivre. Selon toujours Radio France internationale, ce dialogue inter-Maliens est supposé ramener la cohésion nationale dans le pays. Cependant, la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique du pays, annoncée mercredi, suscite une vague de contestation qui perturbe les discussions avant même qu’elles n’aient commencé.

Le dialogue inter-Maliens « doit se dérouler dans un climat de sérénité et non de cacophonie », selon le gouvernement de transition dans ses propos relayés par RFI, qui précise que c’est même l’un des arguments officiellement avancés pour la suspension des activités des partis politiques. Mais, depuis deux jours, c’est tout l’inverse : les voix se multiplient, au sein des partis et au-delà, pour dénoncer une décision « illégale », voire « dictatoriale », certains appelant même à la désobéissance civile.