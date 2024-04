Afrique-Togo/Législatives: la campagne s’ouvre dans un climat tendu

XALIMANEWS-Ce samedi s’ouvre deux semaines de campagne électorale pour les législatives et régionales du 29 avril prochain.

Pour l’opposition d’après Radio France internationale, la campagne qui s’ouvre va surtout servir à dénoncer, ce que les adversaires du pouvoir voient comme un « coup d’État constitutionnel »,servant à maintenir indéfiniment le président togolais à la tête du pays.

En effet, et plus particulièrement depuis l’adoption surprise de la nouvelle Constitution par les députés le 25 mars dernier, le climat politique est tendu au Togo. Le vote en catimini de la nouvelle loi fondamentale, a fait passer le régime présidentiel à un régime parlementaire, le chef de l’État Faure Gnassingbé a tenté l’apaisement en retardant la promulgation du texte et en demandant une seconde lecture à l’Assemble nationale.

Pour les partis, le report des élections puis l’annonce, encore surprise, de la tenue du scrutin dans deux semaines, est une tentative de désorganiser la campagne des formations d’opposition.