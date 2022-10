C’est Dakaractu qui donne l’information. Trois personnes, toutes agents du service rampe de 2AS, (manutention au sol) soupçonnées d’avoir soustrait frauduleusement des bagages d’une passagère en provenance de New York quatre (4) iPhone 14 ont été démasquées par la Police et les deux arrêtées. En effet, c’est lundi dernier à l’arrivée du vol HC 427 en provenance de New-York que les trois individus ont mis leur plan à exécution. Mais c’était sans compter sur la ténacité de la victime qui a vite fait de signaler aux limiers la perte de ses quatre téléphones. Les forces de l’ordre ont fouillé les images des caméras et procédé à une enquête qui a permis de démasquer les mis en cause. G. Diop et Zidane ont été arrêtés alors que V. Diouf lui, a pris la fuite. Il serait actuellement signalé à la frontière Gambienne. La plaignante a finalement retiré sa plainte, mais ce qui ne tire pas d’affaire pour autant les mis en cause qui risquent d’être tout bonnement licenciés pour faute grave.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy