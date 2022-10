La mouche tsé-tsé en plus d’être en plus de transmettre à l‘être humain la maladie du sommeil cause énormément de dégâts au niveau des bovins. Un programme d’éradication de la mouche tsé-tsé dans les Niayes a été mis en place entre le Ministère de l’Élevage, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et l’Agence internationale de l’Énergie atomique ( AIEA). Ce programme fut mené jusqu’au bout. Ainsi l’éradication de la mouche tsé-tsé dans les Niayes fut-elle proclamée lors de la Journée de l’élevage tenue à Ranerou en 2018.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy