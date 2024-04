Football-Premier League/J31 : Chelsea et Nicolas Jackson arrachent une victoire incroyable à domicile (4-3) devant Manchester United

XALIMANEWS-Ce jeudi dans le cadre de la 31ème journée de la Premier League, les Blues de Chelsea qui menaient par 2 buts à zéro ont été retournés par les Reds de United avant d’arracher un succès inespéré en toute fin de temps additionnel (4-3).

Pourtant ce sont les pensionnaires de Stamford Bridge, avec un Nicolas Jackson très remuant et assez intéressant, qui vont faire la meilleure entame, en menant par deux buts d’avance après 20 minutes de jeu. Gallagher (4e, 1-0) et Palmer sur penalty (19e, 2-0) étant passés par là. Mais avant la pause, Garnacho suite à une bévue de Caicedo s’en va réduire l’écart malgré le retour de Badishile (34e, 2-1) avant la pause. Mais cinq minutes plus tard, suite à un joli travail d’Anthony, Garnacho remise sur le Portugais Diogo Dalot qui centre pour son compatriote Bruno Fernandes qui égalise de la tête (39e, 2-2). Manchester United revient de loin. Dans les 45 dernières minutes, les Reds, requinqués par leur retour, vont renverser les Blues, par l’Argentin Garnacho, qui réalise le doublé (67e, 2-3). Mais alors qu’on s’acheminait vers un succès de Manchester United, les Blues vont égaliser sur un penalty obtenu dans le temps additionnel et exécuté par Palmer 90e+7, 3-3). On pensait que ce choc allait se terminer sur un nul prolifique. Mais que non ! Les Blues, épatants, vont marquer le but de la victoire par le même Palmer qui réalise un Hat-trick (90e+11, 4-3), Quel fin de match à couper le souffle. Nicolas Jackson qui n’a pas réussi à marquer son 10e but et partenaires, avec ce succès grignote une place en se positionnant à la 10ème position avec 43 points, tandis que Manchester, stagne (6e, 48 pts).