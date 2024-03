Amadou Ba félicite Bassirou Diomaye Faye (Officiel)

XALIMANEWS- C’est officiel ! Amadou Ba vient de féliciter Bassirou Diomaye Faye. Candidat malheureux à la présidentielle de 2024, l’ancien Premier ministre vient de contacter son adversaire Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter, selon le porte parole du Gouvernement.

Pour la suite, le candidat de Benno s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué pour officialiser sa posture qui concède sa défaite. In extenso.

COMMUNIQUÉ

Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour.

Je prie le Tout Puissant lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays.

Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais.

AMADOU BA

Candidat à l’élection présidentielle

Dakar, le 25 Mars 2024