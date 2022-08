Il y a aujourd’hui, en cette date du 29 août 2022, six ans que le président Macky Sall avait signé le décret de radiation de Ousmane Sonko. Inspecteur des Impôts et Domaines du Sénégal de 2001 à 2016, le leader Ousmane Sonko, très engagé politiquement contre le régime, verra sa brillante carrière, obstruée par une décision politique émanant qui a provoqué en son temps l’ire des sénégalais. Six ans aujourd’hui, nos confrères de Senpresse.net nous replonge sur le decret présidentiel controversé. En effet, cette radiation est l’élément de déclencheur, de l’adversité sans demi mesure entre les tenants du pouvoir et le leader de Pastef.

