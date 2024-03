Anniversaire décès : Il y’a 1 an jour pour jour, disparaissait Ibrahima Diop, père de notre collègue Mayacine Diop

XALIMANEWS-Aujourd’hui 14 mars 2024, c’est le 1er anniversaire du décès de Monsieur Ibrahima Diop, père de notre collègue Mayacine Diop.

Il y’a 1 an jour pour jour, 14 mars 2023-14 mars 2024, disparaissait notre papa.

Vous qui l’avez connu et aimé, souvenez-vous dans vos prières de notre cher père, oncle frère et ami Ibrahima Diop administrateur civil de classe exceptionnelle, ancien préfet arraché à notre affection le 14 Mars 2023. En ce jour anniversaire de son décès, la Rédaction de Xalima formule des prières à l’encontre du défunt et lui souhaite un repos éternel au Paradis. Fatiha + 11 ikhlass