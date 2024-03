Vers un nouveau modèle républicain : Les plans de Boun Dionne pour rééquilibrer les pouvoirs et promouvoir le service militaire obligatoire pour les jeunes Sénégalais

XALIMANEWS-La coalition Boun Dionne ambitionne de favoriser l’appropriation des valeurs civiques et citoyennes par les Sénégalais, dans le but de faire du pays un exemple à suivre. Pour y parvenir, Mahammad Boun Abdallah Dionne propose d’introduire le service militaire obligatoire pour les jeunes, afin de remédier aux problèmes d’incivisme et de créer des opportunités d’emploi.

«Nous allons refonder l’idéal républicain. Le service militaire obligatoire ou la conscription, dont un certain nombre de pays du monde reste attachés, demeure une réponse au problème du civisme et de la citoyenneté. Il est aussi une bonne solution pour la formation professionnelle des jeunes, aux fins de leur donner un métier à la fin de leur service militaire », a-t-il affirmé.

Mahammad Boun Abdallah Dionne, s’il est élu, promet également des réformes dans le domaine de la justice.

Il envisage un rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, avec la suppression de la participation du président de la République et de son ministre de la Justice au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Toutefois, il est à rappeler que le service militaire est actuellement obligatoire au Sénégal pour les personnes âgées de 20 à 60 ans, mais cette disposition de la Constitution est assouplie par le recours au volontariat, en raison de contraintes matérielles et financières.