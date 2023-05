« Concernant le dialogue, on n’en sait rien. Nous ne sommes pas concernés par ce dialogue. Ce qui nous préoccupe le plus c’est de se mobiliser pour faire face au Président Macky qui a une volonté de briguer une troisième candidature », a lancé Aliou Sané vice-coordonnateur du F24. Selon lui, les « Sénégalais s’opposeront de la façon la plus ferme à travers le F24 et les forces vives de la nation pour dire non à cette troisième candidature afin de le dissuader et de se mobiliser dans le respect des lois et règlements ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy