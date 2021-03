XALIMANEWS : Les choses semblent rentrées dans l’ordre entre les lutteurs et le ministre de la justice. Malick Sall à reçu aujourd’hui certains d’entre eux pour leur présenter ses excuses après sa déclaration sur France 24. Interrogé sur les auteurs des emeu, il avait dit : » Ces jeunes qui sont sortis sont des lutteurs. Ils fréquentaient les écoles pour s’entraîner matin midi soir, ça fait un an qu’il n’y a plus de combat de lutte, c’est pourquoi ils sont sortis pour manifester. On leur a privé de la lutte. C’est pourquoi ils sont fâchés et sont sortis pour tout saccager ». Des propos qui ont choqué plus d’un.

