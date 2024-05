Assassinat d’un ressortissant Français à Cap-Skirring : Philippe Henri Nonnet séquestré, tué et enterré en catimini

XALIMANEWS-Le corps sans vie de Philippe Nonnet, un Français septuagénaire résidant à Cap-Skirring, a été découvert et amené à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor après avoir été exhumé. Il a été tué par Yoro Kandé, un mécanicien-garagiste qu’il considérait comme ami, avant d’être enterré. Les pompiers ont exhumé le corps dans le cadre d’une enquête ouverte par la Brigade de recherches de la Gendarmerie du Sud.

Philippe Nonnet avait développé une amitié avec Yoro Kandé, son mécanicien, à Cap-Skirring, et lui avait prêté plus de 10 millions de FCFA pour acheter un véhicule. Cependant, selon le quotidien Libération, après avoir reçu l’argent, Yoro a disparu et est retourné dans son village natal, Kolda. Il a constamment tergiversé lorsque Philippe cherchait des nouvelles sur l’achat. Yoro est revenu à Cap-Skirring récemment et a invité Philippe à le rejoindre à Bassiné pour récupérer le véhicule, mais une fois sur place, il l’a tué et enterré, informe le journal.

Les gendarmes ont arrêté Yoro Kandé après une enquête, et il a avoué le meurtre lors d’une longue audition. Il a été emmené sur les lieux du crime pour une reconstitution des événements, où les autorités ont découvert le cadavre et l’ont transporté à la morgue pour une autopsie.

Yoro Kandé est actuellement détenu par la Brigade de gendarmerie de Cap-Skirring, mais il sera bientôt transféré à Ziguinchor. Son cas sera traité par un juge d’instruction qui décidera des suites judiciaires à donner à cette affaire.