Cette confrontation entre Gabelous et Saint louisiens, devait déterminer la formation qui rejoindrait les 3 autres équipes déjà qualifiées en demi-finales, DUC, JA et Louga Basket Club. Les champions en titre, ont dominé tous les quarts temps pour finalement s’imposer sur le score de 80 à 63, pour un écart de 17 points d’écart. La victoire de la Douane porte les signatures de Chaikh Bamba Gueye, Madiara Dieng et Mamadou Fall, auteurs de 8, 6 et 5 tirs primés, chacun. Grâce à cette victoire, les Gabelous s’offrent une sulfureuse demi-finale devant les Étudiants du DUC.

