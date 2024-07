Boulimie foncière (Tafsir Ndické Dieye)

De l’urgence à reconstruire une conscience patriotique

Adossée sur l’éthique et l’équité, le respect de l’autre

Loin de cette foultitude de forfaits des faussaires de la terre

De l’urgence à stopper cette boulimie foncière qui expose la République

De l’urgence à garantir la liberté et la sécurité au plus faible,

A protéger son droit contre les magouilles iniques du plus fort,

Dans ses folies félicitées par des fainéants fieffés flatteurs

De l’urgence à briser ce lien entre autorités et spéculateurs insatiables !

De l’urgence à reconstruire ensemble une société

Sans les turbulences récurrentes de l’injustice

Une société libérée de l’indifférence et de l’inconscience

De l’urgence à arrêter ces parvenus, adeptes de la cupidité

Extrait de « L’amour l’emporte – Tafsir Ndické Dieye – Edilivre »

Paris Saint-Dénis septembre 2023.

