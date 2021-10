Le Sénégal est une exception. Et dans le bon sens. Alors que l’économie de la plupart des pays est éprouvée par les effets de la pandémie de Covid-19, le Sénégal semble résister à cette crise sanitaire. Le ministre des finances s’est réjoui que le Sénégal ait réussi, jusqu’ici, à échapper à la récession, même au plus fort de la crise. Cela s’est traduit par l’augmentation du moteur de croissance. » En 2022, la loi de finances est bâtie sur une prévision de croissance de 5,5%, contre 3,7% en 2021, lit-on dans le document du ministère des finances. Une prouesse dans la mesure où » il est attendu en Afrique subsaharienne une croissance de 2,8% en 2021, et de plus de 3, 3% en 2022″. » C’est une performance plus qu’honorable, même si ce chiffre est encore inférieur aux taux de croissance auxquels la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent ( pse) avait habitué le Sénégal à partir de 2016, constate-t-on. En conseil des ministres, hier, l’ Argentier du Sénégal, Abdoulaye Daouda Diallo, a expliqué que » cette croissance, c’est-à-dire l’augmentation de la richesse créée sur le territoire national d’une année à l’autre, représente l’indicateur clé qui permet de renseigner sur les marges de manœuvre dont dispose l’Etat pour financer ses politiques. Ensuite, on élabore le cadrage macro- budgétaire, qui permet de fixer les grandes masses de recettes et de dépenses, de même que le niveau de déficit compatible avec notre politique de dette ». Dans le document du ministre des finances, l’on annonce, à moyen terme, que » cette dynamique devrait se poursuivre avec un cadre macro-économique qui tirerait davantage profit d’un plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré du pse( Pap2A) ayant atteint sa vitesse de croissance », Mieux dans les prévisions le taux de croissance devrait atteindre 11,3% en 2023, » à la faveur du démarrage de l’exploitation pétrolière et gazière, et ne sera pas inférieur, selon les projections, à 8,6% au cours des années suivantes », explique-t-on.

