L’ Afrique subsaharienne devrait atteindre une croissance de 3,3% en 2021 et en finir avec la récession causée par la pandémie de Covid-19, annonce la Banque mondiale ( Bm) en s’appuyant sur le dernier rapport Africa’s Pulse, consacré à la situation économique régionale. Cette progression représente » un point de pourcentage par rapport aux prédiction d’avril 2021, précise la Bm dans un communiqué, sur la base de ce rapport semestriel. » A l’heure actuelle, souligne l’institution financière, ce rebond tient au pris élevé des matières premières, à l’assouplissement des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie et la reprise du commerce international ». La Banque mondiale prévient que, malgré cela, la relance » reste fragile en raison du faible taux de vaccination sur le continent, des préjudices économiques prolongées et du manque de dynamisme de la reprise ». » La croissance devrait avoisiner les 4% en 2022 et 2023 accusant un retard dans la relance par rapport aux économies avancées et aux marchés émergent, reflet d’un investissement en berne en Afrique subsaharienne ».

