Football-FA Cup : Chelsea avec Nicolas Jackson passeur décisif dompte Leicester (4-2) et file en demi-finale

XALIMANEWS-Ce dimanche après-midi, Chelsea avec un Nicolas Jackson décisif, s’est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup après son succès sur Leicester (4-2).

Auteurs d’une saison mitigée, avec une peu flatteuse 11ème place, Chelsea misait sur la FA Cup pour remporter un titre cette saison. Opposés aux Foxes, les Blues avec Nicolas Jackson décisif, ont fait le job en s’imposant par 4 buts à 2. L’international sénégalais a été le passeur sur l’ouverture du score de Cucurella (13e). Palmer va aggraver le score pour les pensionnaires de Stamford Bridge (45e+1) après un penalty manqué par Sterling (28e). L’adversaire parvient à rétablir l’équilibre sur un contre son camp de Disasi (51e) et un but de Mavididi (62e). Mais Jackson et partenaires vont être aidés par l’expulsion de Doyle (73e). En supériorité numérique, les Blues vont s’en sortir avec deux autres réalisations, dans le temps additionnel, de Chukwuemeka (90e+2) et Madueke (90e+8). Du coup, Chelsea rejoint le dernier carré de la FA Cup.