Campagne électorale / Création d’une monnaie nationale : Khalifa Sall « dévalue » Diomaye Faye et défend l’intégration économique dans l’Uemoa

XALIMANEWS-La coalition Diomaye Président envisage une réforme monétaire majeure pour promouvoir l’économie endogène et la souveraineté alimentaire. Lors d’un meeting aux Parcelles Assainies, le professeur Daouda Ngom a annoncé que leur projet inclut l’adoption d’une devise nationale, avec une politique fiscale novatrice et transparente.

Cependant, le candidat de Taxawu Sénégal, en meeting, hier mardi, à Mbour, a critiqué cette proposition, plaidant pour le renforcement de l’Uemoa et le maintien dans cet espace économique communautaire.

« On est dans la mondialisation, avec l’ouverture aux autres pays. Et pour cela, il faut avoir une monnaie forte. En réalité, pour la défense de notre économie, il est important d’avoir une bonne monnaie. C’est pourquoi je crois que l’on doit renforcer l’Uemoa et demeurer dans cet espace communautaire est une nécessité pour notre pays », a-t-il déclaré.

Khalifa Sall soutient que la stabilité monétaire favorise l’intégration économique et impacte positivement des secteurs comme le tourisme.

« L’intégration économique est importante au sein de l’Uemoa. La monnaie joue un rôle important car elle impacte sur le tourisme. Les étrangers en venant dans un pays dont la monnaie est faible, ne permettent pas à cet Etat de bénéficier de ce secteur. Je veux que les gens comprennent que le tourisme, et bien d’autres secteurs de l’économie doivent s’adosser à une forte monnaie ; et cette dernière doit être partagé par beaucoup de pays à l’image de l’Union européenne, et autres », estime-t-il.

Selon lui, une monnaie forte, partagée par plusieurs pays comme dans l’Union européenne, est bénéfique pour l’économie nationale.