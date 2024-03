Sangalkam : Grande mobilisation de la Coalition Diomaye Président

c’est une foule immense qui a accueilli la caravane de la Coalition Diomaye président à Sangalkam. Un troisième jour de campagne qui réunit, de plus en plus, de militants du parti dissout ex-Pastef. Dans le coin paisible de Sangalkam, un nombre impressionnant de jeunes et de vieux sont sortis pour apporter leur soutien aux alliés du candidat Bassirou Diomaye Faye.

Ils sont nombreux et ils sont sortis en masse à Sangalkam malgré la canicule pour voir passer le convoi du candidat Bassirou Diomaye Faye informe PressAfrik. Habillés de Lacoste aux couleurs de leur parti, des sifflets, des drapeaux ainsi que des banderoles, les populations ont assailli les rues. « Sonko seulement… », « Sonko c’est Diomaye », « vivement le changement… », « que Macky Sall s’en aille… », crient-ils.

Le convoi qui a quitté Dakar ce matin à pour destination Rufisque. Pour le moment un monde important continue de l’accompagner sont la majorité sont des jeunes.