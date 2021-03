Mais face aux Lions indomptables qui restaient sur 3 victoireset 1 nul lors de leur 4 matchs de poule, les cap-verdiens n’avaient pas la tache facile car jouer le Cameroun n’a jamais été une partie de sinécure. Et l’entame du match confirme la difficulté de la tache, avec l’ouverture du score des visiteurs à la 14e minute par Malong (0-1). Mais la réaction des locaux intervient 11 minutes plus tard, signée Carlos Fernández (25e, 1-1). Le Cap-Vert revient beaucoup plus fringant en seconde période, pour ajouter 2 autres buts des œuvres de Franck Bagnack (59e. csc 2-1) et Ryan Mendes (70e, 3-1). Le Cameroun cède sous les coups de boutoir d’une épatante equipe du Cap-Vert (2e, 7 pts) qui double le Rwanda (3e, 4 pts) battu au Mozambique (2-0) et se relance. Un nul lors de la dernière journée, pourrait faire le bonheur des tombeurs des Lions indomptables.

