The black panthers are ready for the #TotalAFCON ! ? Gabon are heading to Cameroon for the biggest competition in Africa! ?? #TotalAFCONQ2021 | @fegafoot_gabon pic.twitter.com/Q707uy97FL

Le Gabon (1e, 10pts +4) et la Gambie (2e, 10 pts +3), ne pourront plus être rejoints par la RDC (3e, 6 pts), à une journée de la fin des éliminatoires. Panthères et Scorpions décrochent leurs qualifications au dépens des Palancas Negras et des Léopards.

